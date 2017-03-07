За ключового фігуранта "справи Онищенка" внесли 10 млн грн застави

Валерій Постний, ключовий фігурант "газової справи" стосовно нардепа Олександра Онищенка, на минулому тижні вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли 10 млн гривень застави.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко на засіданні суду, який 3 липня мав розглянути апеляцію на запобіжний захід Постного, пише Цензор.НЕТ.

За словами Скибенка, апеляційна скарга втратила сенс.

У коментарі виданню прокурор сказав, що заставу внесли, швидше за все, в четвер, 19 червня. У п'ятницю після обіду Постного звільнили, надівши на нього електронний браслет.

Хто саме вніс гроші, прокурор не знає.

Нагадаємо, Постний вважається одним з головних фігурантів схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", у результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень. Організатором схеми вважається депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.

Постного взято під варту влітку 2016 року зі запорукою у 250 млн грн. 16 червня 2017 року Постний вийшов із СІЗО, оскільки закінчився термін його утримання під вартою, але його відразу ж затримало Національне антикорупційне бюро і пред'явило нову підозру. Суд обрав йому новий запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою у 10 млн грн.

Постний пересувався у інвалідному візку, неодноразово скаржився на стан здоров'я. У прокуратурі стверджували, що Постний симулює хворобу і може втекти за кордон. З 1996 року в Постного є право на проживання у Німеччині.

Нагадаємо, спочатку Пісного затримали за підозрою в причетності до розкрадання газу за схемою спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (ст.191 і ст.255 Кримінального кодексу), але коли він виплатив заставу і вийшов на свободу, йому було пред'явлено підозру у відмиванні грошей (ст.209 Кримінального кодексу). Однак термін другого затримання Пісного закінчився ще 25 червня, з того часу він перебуває в лікарні.

29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.

Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).