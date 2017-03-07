За ключового фігуранта "справи Онищенка" внесли 10 млн грн застави
Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олексій Скибенко на засіданні суду, який 3 липня мав розглянути апеляцію на запобіжний захід Постного, пише Цензор.НЕТ.
За словами Скибенка, апеляційна скарга втратила сенс.
У коментарі виданню прокурор сказав, що заставу внесли, швидше за все, в четвер, 19 червня. У п'ятницю після обіду Постного звільнили, надівши на нього електронний браслет.
Хто саме вніс гроші, прокурор не знає.
Нагадаємо, Постний вважається одним з головних фігурантів схеми з розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ВАТ "Укргазвидобування", у результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень. Організатором схеми вважається депутат Верховної Ради Олександр Онищенко.
Постного взято під варту влітку 2016 року зі запорукою у 250 млн грн. 16 червня 2017 року Постний вийшов із СІЗО, оскільки закінчився термін його утримання під вартою, але його відразу ж затримало Національне антикорупційне бюро і пред'явило нову підозру. Суд обрав йому новий запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою у 10 млн грн.
Постний пересувався у інвалідному візку, неодноразово скаржився на стан здоров'я. У прокуратурі стверджували, що Постний симулює хворобу і може втекти за кордон. З 1996 року в Постного є право на проживання у Німеччині.
Нагадаємо, спочатку Пісного затримали за підозрою в причетності до розкрадання газу за схемою спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (ст.191 і ст.255 Кримінального кодексу), але коли він виплатив заставу і вийшов на свободу, йому було пред'явлено підозру у відмиванні грошей (ст.209 Кримінального кодексу). Однак термін другого затримання Пісного закінчився ще 25 червня, з того часу він перебуває в лікарні.
29 червня минулого року комітет Ради дозволив притягнути Онищенка до кримінальної відповідальності.
Відзначимо, що під час попереднього розслідування встановлено, що протягом січня 2013-2016 років компанії "Карпатнадраінвест", "Надра Геоцентр", "Хас", у яких були укладені договори про спільну діяльність з "Укргазвидобування", продавали видобутий газ за заниженою вартістю (по 2,64 тис. грн за тисячу кубометрів при ринковій вартості 7,06 тис. грн) на товарних біржах "Центр" і "Львівська універсальна". Покупцями виступали низка пов'язаних ТОВ, які потім реалізовували його підприємствам реального сектора економіки вже за справжньою ціною з невеликою знижкою - 6,9 тис. грн.
Суму збитків, завданих державі, оцінюють у 3 млрд грн (більш ніж 1,3 несплаченої ренти і більш ніж 1,6 млрд грн незаконних доходів від перепродажу газу через фіктивні підприємства).
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