За кордоном легально працює лише один відсоток українських трудових мігрантів

Тільки один відсоток трудових мігрантів з України працевлаштовуються за кордоном через офіційних посередників з дотриманням усіх необхідних вимог країни, де вони шукають роботу.

"У нас є проблема нелегальної трудової міграції - лише 1 відсоток українців працевлаштовується за кордоном через офіційних посередників", - заявив заступник голови Державної служби зайнятості Сергій Кравченко, повідомляє "Укрінформ".

При цьому заступник голови Держслужби зазначив, що після повернення в Україну люди залишаються позбавленими соціального захисту.

"Вони не мають пенсійних накопичень, інших соціальних гарантій. Нам би хотілося також підняти і врегулювати це питання, оскільки міграція завжди була, є і буде, цей процес постійний, і він буде продовжуватися", - підкреслив Кравченко.

Держслужба зайнятості розпочала проект інформування людей про працевлаштування за кордоном через Асоціацію трудових мігрантів. Його мета - пояснити людям, які хочуть працювати в країнах ЄС, що для захисту своїх прав на території тієї чи іншої країни їм обов'язково треба мати договір з роботодавцем і страховку.

Сергій Кравченко також повідомив, що Держслужба зайнятості розпочала ще один проект - створення Центрів розвитку підприємництва, щоб допомогти людям, які заробили за кордоном гроші, ефективно інвестувати їх в Україні.

Варто відзначити, що на ринку праці України попит на роботу в Польщі, Чехії, Угорщині та інших країнах-сусідах такий високий, що навіть туристичні агенції почали пропонувати послуги з працевлаштування за кордоном. Але, щоб не бути обдуреними, трудовим мігрантам треба знати і дотримуватся вимог, які дають право на роботу в кожній конкретній країні.

Зазначимо, через брак робочої сили на польському ринку праці 39% працедавців Польщі планують найняти українців.

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Загалом, в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.