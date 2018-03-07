За кордоном постійно працюють понад 3,2 млн українців, - Рева

Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.

На церемонії запуску проекту із поліпшення управління ринком праці "Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні" 3 липня в Києві Рева також повідомив, що трудова міграція на сьогодні має сезонний характер і в цьому процесі задіяні до дев’яти мільйонів українських громадян, передає "Радіо Свобода".

Рева додав, що на цей момент одна з актуальних проблем ринку праці – рівень безробіття серед молоді і неможливість працевлаштування великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія. Загалом у цій країні нині працює понад 100 тисяч українців.

Цього року Чехія більш ніж удвічі збільшила ліміт для видачі робочих віз для українців. Якщо раніше вони могли подати тільки 9 600 заявок, то з цього року ліміт піднявся відразу на 10 тисяч і сягнув майже 20 тисяч робочих віз.

Нагадаємо, що у зв'язку з інтенсивним зростанням масштабів імміграції з України уряд Литви вирішив встановити квоти для закордонних працівників на деякі професії.