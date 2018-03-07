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За кордоном постійно працюють понад 3,2 млн українців, - Рева

Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія
Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що понад 3,2 мільйона українців постійно працюють за кордоном.
За кордоном постійно працюють понад 3,2 млн українців, - Рева Андрій Рева. Фото: rbc.ua

На церемонії запуску проекту із поліпшення управління ринком праці "Інклюзивний ринок праці для робочих місць в Україні" 3 липня в Києві Рева також повідомив, що трудова міграція на сьогодні має сезонний характер і в цьому процесі задіяні до дев’яти мільйонів українських громадян, передає "Радіо Свобода".

Рева додав, що на цей момент одна з актуальних проблем ринку праці – рівень безробіття серед молоді і неможливість працевлаштування великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

Однією з найбільших цільових країн для трудової міграції з України є Чехія. Загалом у цій країні нині працює понад 100 тисяч українців.

Цього року Чехія більш ніж удвічі збільшила ліміт для видачі робочих віз для українців. Якщо раніше вони могли подати тільки 9 600 заявок, то з цього року ліміт піднявся відразу на 10 тисяч і сягнув майже 20 тисяч робочих віз.

Нагадаємо, що у зв'язку з інтенсивним зростанням масштабів імміграції з України уряд Литви вирішив встановити квоти для закордонних працівників на деякі професії.

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03 07 2018 14:58
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