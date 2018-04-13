За майже два роки слідство не зібрало доказової бази у справі про вбивство Шеремета, - СБУ
"У нас немає реальної доказової бази, яку ми досі отримуємо", - повідомив заступник глави Служби безпеки України Віктор Кононенко на брифінгу у Києві, відповідаючи на питання про перебіг розслідування, інформує "Інтерфакс-Україна". "
Заступник глави СБУ нагадав, що співробітники спецслужби входять до слідчо-оперативної групи Генеральної прокуратури та Національної поліції, яка розслідує цей злочин За словами Кононенка, розкриттю злочину перешкоджають "обставини".
Зазначимо, голова Національної поліції Сергій Князєв констатує відсутність підозрюваних у справі розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Нагадаємо, що 20 липня вранці в результаті вибуху автомобіля загинув журналіст Павло Шеремет. За даними МВС, спрацював дистанційно керований вибуховий пристрій потужністю до 600 г у тротиловому еквіваленті. Автомобіль належав керівнику видання "Українська правда" Олені Притулі, якої в машині не було.
Національна поліція з 24 липня 2017 року засекретила всі рішення судів у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із міркувань безпеки.
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