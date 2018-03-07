За менш ніж півроку з патрульної поліції звільнилися близько 400 осіб
"Цьогоріч за 5 місяців у нас близько 400 поліцейських звільнилося. Це з 15 тисяч. Чи це багато? 10 - це багато. Хочеться, щоб поліцейські залишалися, хочеться, щоб переводилися в інші підрозділи національної поліції", - розповів в інтерв'ю "Громадському" керівник патрульної поліції України Олександр Фацевич.
Однією з головних причин звільнення Фацевич назвав велике навантаження в роботі. Особливо, за його словами, це стосується великих міст, де правоохоронцям доводиться перебувати по 12 годин у постійному режимі патрулювання.
"За 12 годин у нього (патрульного, - ред.) дуже велике навантаження. Іноді вони виходять і в позаурочний час, коли в нас відбуваються якісь масові заходи", - пояснив він.
Також, він розповів, що патрульна поліція ефективно співпрацює з міською владою у частині фінансового забезпечення.
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