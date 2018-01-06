За місяць проведення ООС на Донбасі вилучили нелегальних товарів на 3 млн грн

Від початку проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі вилучили торгово-матеріальних цінностей на суму 3 мільйони 300 тисяч гривень.

У переліку вилучених цінностей тютюнові вироби на суму 821 тисяча гривень, горілчані вироби на суму 56 тисяч гривень, одяг і аксесуари на суму 573 тисячі гривень, взуття - 483 тисячі гривень, комп'ютерне обладнання - 382 тисячі гривень, побутова техніка, телефони - 215 тисяч гривень, автозапчастини - 113 тисяч гривень, паливно-мастильні матеріали - 74 тисячі гривень, медпрепарати - 41 тисяча гривень, інші товари - 566 тисяч грмвень, - повідомив заступник командувача об'єднаних сил Олександр Доманський на брифінгу в Краматорську Донецької області 1 червня, інформує Громадське.

"Попереджено 3 спроби переміщення готівки через лінію розмежування на суму 76 тисячі доларів і 35 600 гривень", - розповів Доманський.

Він додав, що протягом місяця ОСС виявили 107 фактів порушення переміщення і здійснення господарської діяльності в зоні Операції. Щодо порушників склали 50 адмінпротоколів. Зібрані матеріали скерували до суду.