За місяць терористи розмістили 520 одиниць зброї у заборонених місцях, - ОБСЄ

Бойовики з окупованих територій Донбасу перешкоджають роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Відповідно до даних зі звітів ОБСЄ, кількість порушень режиму припинення вогню з боку окупантів у серпні у порівнянні з липнем збільшилася на 30% і становить 305 випадків.

Зазначається, що терористи з Луганської області продовжують обмежувати свободу пересування та створюють інші перешкоди у виконанні мандату місії, понад те, залякують патрульних.

"Протягом серпня, окрім перепон пов’язаних з мінною небезпекою, зафіксовано 62 випадки перешкоджання діяльності СММ ОБСЕ. Серед них: заборона доступу патрулям Місії 43 рази, допуск за умови 13 випадків, перешкоджання дистанційному моніторингу з застосуванням БПЛА 6 разів", - наголосили у штабі.

Тим часом українські військовослужбовці за цей період лише 5 разів обмежили свободу пересування представників місії.

Також бойовики вже достатньо довго блокують доступ ОБСЄ до району Комсомольське - Кумачеве - Новоазовськ - Саханка, де, відповідно до Мінських угод, не повинно бути важкого озброєння та воєнної техніки.

Водночас за минулий місяць моніторингова місія зафіксувала понад 520 одиниць озброєння та військової техніки з боку "ЛНР/ДНР" на лініях відведення важкого озброєння, що є порушенням.

"Так, 126 одиниць ОВТ (РСЗВ, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки та міномети) були розміщені з порушенням лінії відведення, 292 одиниці зафіксовані за межами визначених місць зберігання, а 110 одиниць були взагалі відсутні у місцях зберігання", - підсумували у штабі.

Нагадаємо, що представники місії ОБСЄ 4 вересня зафіксували 3 танки, які рухалися на південь неподалік підконтрольного "ЛНР" смт Успенка, що за 23 км на південний захід від Луганська.