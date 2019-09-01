CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ період з 12 грудня до 8 січня до лікарень за медичною допомогою із переохолодженням і обмороженням звернулися 1037 українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За місяць від переохолодження постраждала понад тисяча українців, - МОЗ
Найбільше від переохолодження та обморожень постраждали жителі Донецької області - 135 людей
Фото: earth-chronicles.ru
Також Харківської - 121 людина, Дніпропетровської - 117, Київської - 90 та Одеської - 69.
Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, від загального переохолодження за вказаний період померли 64 людини.
У Міністерстві охорони здоров'я також дали поради, як уникнути переохолодження та обмороження:
- не курити: нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду;
- рухати руками та пальцями ніг — це посилить кровообіг;
- кожні півгодини заходити в тепле приміщення;
- не торкатися металу руками або язиком;
- використовувати воденепроникні рукавички на морозі, якщо ви працюєте з бензином;
- не носити важке — це може перетиснути судини, що викличе обмороження;
- не виходити з дому голодним;
- не вживати алкоголь — тіло швидко втрачає тепло від вживання алкоголю;
- вдягайте багатошаровий одяг і нетісне взуття.
11 січня 2017 року за добу в Україні померли 11 людей від переохолоджень і обморожень.
Додамо, що алкоголь не зігріває під час морозів, а навпаки провокує втрату тепла в організмі. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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09 01 2019 21:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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