За місяць від переохолодження постраждала понад тисяча українців, - МОЗ Найбільше від переохолодження та обморожень постраждали жителі Донецької області - 135 людей

У період з 12 грудня до 8 січня до лікарень за медичною допомогою із переохолодженням і обмороженням звернулися 1037 українців.

Фото: earth-chronicles.ru

Також Харківської - 121 людина, Дніпропетровської - 117, Київської - 90 та Одеської - 69. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, від загального переохолодження за вказаний період померли 64 людини. У Міністерстві охорони здоров'я також дали поради, як уникнути переохолодження та обмороження: не курити: нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду;

рухати руками та пальцями ніг — це посилить кровообіг;

кожні півгодини заходити в тепле приміщення;

не торкатися металу руками або язиком;

використовувати воденепроникні рукавички на морозі, якщо ви працюєте з бензином;

не носити важке — це може перетиснути судини, що викличе обмороження;

не виходити з дому голодним;

не вживати алкоголь — тіло швидко втрачає тепло від вживання алкоголю;

вдягайте багатошаровий одяг і нетісне взуття. 11 січня 2017 року за добу в Україні померли 11 людей від переохолоджень і обморожень. Додамо, що алкоголь не зігріває під час морозів, а навпаки провокує втрату тепла в організмі. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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