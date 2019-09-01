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За місяць від переохолодження постраждала понад тисяча українців, - МОЗ

Найбільше від переохолодження та обморожень постраждали жителі Донецької області - 135 людей
У період з 12 грудня до 8 січня до лікарень за медичною допомогою із переохолодженням і обмороженням звернулися 1037 українців.
За місяць від переохолодження постраждала понад тисяча українців, - МОЗ Фото: earth-chronicles.ru

Також Харківської - 121 людина, Дніпропетровської - 117, Київської - 90 та Одеської - 69.

Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, від загального переохолодження за вказаний період померли 64 людини.

У Міністерстві охорони здоров'я також дали поради, як уникнути переохолодження та обмороження:

  • не курити: нікотин погано впливає на стінки судин, що збільшує ймовірність негативного впливу холоду;
  • рухати руками та пальцями ніг — це посилить кровообіг;
  • кожні півгодини заходити в тепле приміщення;
  • не торкатися металу руками або язиком;
  • використовувати воденепроникні рукавички на морозі, якщо ви працюєте з бензином;
  • не носити важке — це може перетиснути судини, що викличе обмороження;
  • не виходити з дому голодним;
  • не вживати алкоголь — тіло швидко втрачає тепло від вживання алкоголю;
  • вдягайте багатошаровий одяг і нетісне взуття.

11 січня 2017 року за добу в Україні померли 11 людей від переохолоджень і обморожень.

Додамо, що алкоголь не зігріває під час морозів, а навпаки провокує втрату тепла в організмі. Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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09 01 2019 21:43
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