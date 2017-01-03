За минулу добу бойовики 117 раців обстріляли сили АТО

За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.

На Маріупольському напрямку з 122 мм артилерії бойовики обстрілювали Водяне. З мінометів вони били по Гнутовому, Широкиному, Павлопілю, Водяному, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Красногорівці, Талаківці, Павлопілю, Гнутовому. По Широкиному і Новотроїцькому вів вогонь снайпер. По Мар'їнці - БМП.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку танки терористів обстрілювали шахту Бутівку, Верхньоторецьке і Новгородське. З 152 мм артилерії бойовики били по Луганському та Троїцькому, а з 120 і 82 мм мінометів - по Піскам, Зайцевому, Троїцькому, Новолуганському, Кам'янці, Авдіївці, Опитному, Новотошківському і Луганському.

З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї сепаратисти обстріляли Зайцеве, Верхньоторецьке, Невельське, Богданівку, Авдіївку і Луганське. По Луганському неодноразово вогонь вели також БМП.

На Луганському напрямку з 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Кримське, а з мінометів різних калібрів - Попасну, Оріхово, Новозванівку, Новоолександрівку і Кримське. Зі стрілецької зброї сепаратисти били по Станиці Луганській і Новоолександрівці. По Жовтому вогонь вів снайпер. По Новозванівці - БМП і БТР.

Нагадаємо, що напередодні зранку бойовики обстріляли позиції прикордонників та ЗСУ біля контрольного поста "Мар'їнка".

Протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.