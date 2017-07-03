За минулу добу бойовики 122 рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб АТО

За минулу добу 6 березня 2017 року проросійські бойовики на Донбасі 122 рази обстріляли позиції Збройних сил України (ЗСУ) в зоні проведення АТО.

На Маріупольському напрямку танки вели вогонь по Водяному та Лебединському. Також по Водяному вела вогонь артилерія противника. З мінометів різних калібрів, гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Гнутове, Новотроїцьке, Красногорівку, Павлопіль, Водяне, Новогригорівку та Широкине. Також з мінометів обстрілювали Гнутове, Чермалик, Талаківку, Павлопіль, та Водяне. По Березовому, Водяному і Широкиному вели вогонь БМП та снайпери, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньоторецьке, Новгородське, Піски, а з гранатометів та стрілецької зброї – Північне, Піски, Зайцеве, Верхньоторецьке, Кам’янку та Невельське. По Кам’янці вогонь вів снайпер. По Луганському – БМП.

На Луганському напрямку зі 152 міліметрової артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське. З мінометів різних калібрів – Новоолександрівку, Попасну, Новтошківське, Кримське, Троїцьке, Оріхове. З гранатометів – Троїцьке, Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське.

Загалом зафіксовано 122 обстріли. Четверо наших військових поранено, один травмований, один загинув.