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За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав
Упродовж минулої доби, 5 листопада, окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 1 раз противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
За минулу добу бойовики 14 разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ Фото: kp.ua

"Ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Новолуганське, Новомихайлівка, Красногорівка, Павлопіль та Гнутове", - інформує прес-центр штабу ООС.

Противник уникає активних зіткнень, разом з тим, намагається підтримувати нестабільність на лінії зіткнення.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 120 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя. Саме біля цього населеного пункту на Маріупольському напрямку окупанти проявили найбільшу вогневу активність.

Внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Сьогодні, 6 листопада, один ворожий обстріл зафіксовано поблизу Павлополя. Важке озброєння не застосовувалось. Втрат немає.

За даними розвідки, протягом минулої доби, два російських окупанти отримали поранення.

Нагадаємо, що 4 листопада бойовики 18 разів порушили режим тиші, 13 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув, ще четверо - отримали поранення.

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06 11 2018 08:20
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