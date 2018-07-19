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За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь

Втрат серед захисників України не допущено
Упродовж минулої доби, 18 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 17 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 3 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
За минулу добу бойовики 17 разів відкривали вогонь Фото: ООС

"Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках і вели прицільний, вогонь по захисниках Станиці Луганької, Троїцького, Оріхового, Луганського, Світлодарська, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединського та Водяного", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Поряд із цим, противник у районі Світлодарської дуги тричі застосував 82-мм міномети, а у районі Станиці Луганської вчинив чергову провокацію на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи. Своїми провокативними діями окупанти намагалися змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити Україну у недотриманні оголошеного перемир’я", - йдеться у повідомленні.

Вчора, втрат серед захисників України не допущено. За даними розвідки двоє окупантів загинули і п’ятеро були поранені.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Пісків та Водяного.

Нагадаємо, що протягом доби 17 липня у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 21 раз обстріляли позиції українських військових.

 

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19 07 2018 08:20
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