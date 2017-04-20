За минулу добу бойовики 18 раз обстріляли сили АТО, поранено військового, - прес-центр
На Приморському напрямку по захисниках Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців в районі Водяного обстрілювали з озброєння БМП, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Павлополя били з автоматичних гранатометів. Проти захисників Широкіно, противник застосовував озброєння БМП. Опорні пункти біля Лебединського, Талаківки і Гнутового обстрілювали з стрілецької зброї.
Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.
На Донецькому напрямку, по позиціях в районах Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. З гранатометів і стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Луганського та Верхньоторецького.
На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів били по захисниках Кримського.
Незважаючи на збройні провокації підрозділів российко-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали, підкреслили в прес-центрі АТО.
Нагадаємо, що за минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.
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