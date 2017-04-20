За минулу добу бойовики 18 раз обстріляли сили АТО, поранено військового, - прес-центр

Незважаючи на збройні провокації, українські захисники дотримуються режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривають

Підрозділи російсько-окупаційних військ, незважаючи на дію режиму тиші, не припиняють збройні провокації проти сил АТО. За минулу добу було зафіксовано 18 обстрілів, один військовий отримав поранення.

На Приморському напрямку по захисниках Красногорівки ворог бив з мінометів калібру 82-мм. Морських піхотинців в районі Водяного обстрілювали з озброєння БМП, протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Павлополя били з автоматичних гранатометів. Проти захисників Широкіно, противник застосовував озброєння БМП. Опорні пункти біля Лебединського, Талаківки і Гнутового обстрілювали з стрілецької зброї.

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку, по позиціях в районах Кам'янки та Авдіївки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру. З гранатометів і стрілецької зброї ворог обстрілював захисників Луганського та Верхньоторецького.

На Луганському напрямку, з великокаліберних кулеметів били по захисниках Кримського.

Незважаючи на збройні провокації підрозділів российко-окупаційних військ, українські захисники суворо дотримувалися режиму тиші та вогонь у відповідь не відкривали, підкреслили в прес-центрі АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.