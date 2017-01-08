За минулу добу бойовики 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Минула доба у зоні проведення АТО вчергове завершилась збільшенням активності російсько-терористичних угруповань.

Так, після 18 години, бойовики з різних напрямків 5 разів били з мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів, стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Кримського, що на Луганському напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалась в районі Авдіївки. Тут, увечері, злочинці тричі застосували гранатомети і великокаліберні кулемети по наших захисниках.

Українські бійці вогонь у відповідь відкривали 8 разів.

На Маріупольському напрямку ворог бив з гранатометів по укріпленнях сил АТО на підступах до Павлополя та Широкиного.

Загалом, упродовж минулої доби, незаконні збройні формування 18 разів порушили режим тиші. Один український військовий був поранений, четверо отримали бойові травми. На більшість обстрілів з боку бойовиків сили АТО відповідали вогнем із зброї не забороненої Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, що пізно ввечері 30 липня загинув військовослужбовець Національної гвардії, скоївши самогубство. За попередньою інформацією біцю було 19 років. Однак інші джерела повідомляють, що військовий пішов з життя на 21-му році життя.