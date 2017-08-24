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За минулу добу бойовики 18 разів порушили перемир'я

Один український захисник був поранений, одни отримав бойову травму
Минула доба у зоні проведення АТО не завершилась спокійно. Якщо до 19 години активність російсько-окупаційних угруповань була мінімальною, то ввечері бойовики у звичному режимі почали обстріли наших позицій.
За минулу добу бойовики 18 разів порушили перемир Фото: google.com

Так, 4 рази з різних напрямків, використовуючи гранатомети і великокаліберні кулемети, найманці били по українських укріпленнях в Авдіївській промзоні. Крім того, на Донецькому напрямку, під вогонь ворога потрапили наші опорні пункти біля Зайцевого та шахти Бутівка. А близько 23 години злочинці майже годину зі стрілецької зброї обстрілювали будинки мирних мешканців Майорська, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку наприкінці доби противник двічі відкривав вогонь з 82-міліметрових мінометів у районі Новоолександрівки. Внаслідок цих обстрілів один український військовий отримав поранення. Також випадки застосування бойовиками гранатометів зафіксовані на підступах до Катеринівки і Кримського. 
На Приморському напрямку бандити обстрілювали опорні пункти сил АТО на околицях Павлополя, Широкиного і Лебединського.

На більшість збройних провокацій ворога наші бійці відповідали щільним і агресивним вогнем зі зброї, не забороненої Мінськими домовленостями.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. Один український захисник був поранений, один отримав бойову травму.

Нагадаємо, що Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на сході України домовилася про припинення вогню на Донбасі, так зване "шкільне" перемир'я, з 25 серпня.

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24 08 2017 10:20
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