За минулу добу бойовики 19 разів обстрілювали позиції сил АТО, українські військові стріляли у відповідь
"Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО. Як і попередні декілька днів, неспокійно залишалось у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22 години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 міліметри", – повідомляє прес-центр штабу АТО за 28.08.2017 року.
На Донецькому напрямку факти застосування незаконними збройними формуваннями зброї були зафіксовані в районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого.
На Приморському напрямку ввечері бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів на околицях Водяного та Широкиного.
На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської.
"Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає", – підсумували в прес-центрі штабу.
Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.
Президент України Петро Порошенко запропонував цілодобову присутність патрулів місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на лінії зіткнення на Донбасі.
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