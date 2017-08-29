За минулу добу бойовики 19 разів обстрілювали позиції сил АТО, українські військові стріляли у відповідь

Сили АТО чотири рази відкривали вогонь у відповідь

За інформацією штабу АТО, за минулу добу 28 серпня російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Сили АТО чотири рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає.

"Наприкінці минулої доби незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО. Як і попередні декілька днів, неспокійно залишалось у районі Авдіївської промзони. Тут з 18 години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22 години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 міліметри", – повідомляє прес-центр штабу АТО за 28.08.2017 року.

На Донецькому напрямку факти застосування незаконними збройними формуваннями зброї були зафіксовані в районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого.

На Приморському напрямку ввечері бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів на околицях Водяного та Широкиного.

На Луганському напрямку великокаліберний кулемет і стрілецька зброя бойовиків працювали неподалік Станиці Луганської.

"Загалом, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Враховуючи пряму загрозу життю наших військових, сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських захисників немає", – підсумували в прес-центрі штабу.

Нагадаємо, перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг заявив, що в Мінських угодах немає положень, які дозволяють відкривати вогонь у відповідь.

Президент України Петро Порошенко запропонував цілодобову присутність патрулів місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі на лінії зіткнення на Донбасі.