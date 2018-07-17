За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ
"Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Російські окупаційні війська проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Разом з цим, в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожого вогню було поранено одного захисника ЗСУ. За даними розвідки двох окупантів було поранено.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вогонь відкривати не наважились.
Нагадаємо, що за добу 15 липня бойовики 29 разів порушили режим тиші, зокрема один раз – із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий отримав поранення.
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