За минулу добу бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

Упродовж минулої доби, 16 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

"Противник 19 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська проявляли активність на окремих напрямках і вели вогонь по захисниках Кримського, Світлодарська, Авдіївки, Невельського, Опитного, Мар’їнки, Красногорівки, Водяного, Гнутового, Лебединського, Широкиного. Разом з цим, в районі Гнутового ворог застосував 82-мм міномет, випустивши у бік наших захисників 3 міни. Своїми активними діями противник намагався змусити військовослужбовців Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого вогню було поранено одного захисника ЗСУ. За даними розвідки двох окупантів було поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ вогонь відкривати не наважились.