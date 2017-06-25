За минулу добу бойовики 26 разів обстріляли позиції ЗСУ: є втрати

Оперативна обстановка в зоні проведення АТО залишається напруженою. Незважаючи на відносне зниження середньодобової кількості ворожих обстрілів, говорити про дотримання противником й без того хиткого перемир'я не доводиться.

Минулої доби підрозділи російсько-терористичних військ 26 разів використовували зброю проти українських воїнів вздовж усієї лінії зіткнення. При цьому окупанти неодноразово застосовували й зразки озброєння, що суворо заборонені Мінськими угодами, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Приморський напрямок. На цій ділянці лінії фронту перемир'я протрималося фактично до шостої години вечора, після чого загарбники до опівночі декілька разів обстрілювали підрозділи ЗС України, які тримають оборону в районі Широкиного та Павлополя. Для обстрілу наших позиції бойовики використовували міномети калібру 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Всього на цьому напрямку вчора було нараховано 7 ворожих збройних провокацій.

Донецький напрямок. Тут проросійські озброєні банди ще зночі били по позиціях ЗС України. Спершу бойовики обстріляли один з наших опорних пунктів у південному передмісті Авдіївки зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. З такого ж озброєння, а також з протитанкових гранатометів, противник на світанку вів вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО поблизу Верхньоторецького. Ввечері в районі Невельського "працював" ворожий снайпер. Майже в той самий час найманці обстрілювали позиції українських воїнів в районі Кам'янки з мінометів калібру 120 й 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Також вже пізно ввечері під ворожий вогонь з гранатометів різних модифікацій та великокаліберних кулеметів потрапили наші опорні пункти у південному передмісті Авдіївки. Там же ворог застосував і протитанковий ракетний комплекс. Загалом тут було зафіксовано 8 ворожих обстрілів.

Луганський напрямок. На цій частині фронту незаконні збройні формування здійснили найбільше обстрілів - 11. Неодноразово били бандити й із забороненої зброї. Так, ще на початку доби бойовики обстріляли українських воїнів в районі Катеринівки із мінометів калібру 120 мм. З мінометів такого ж калібру, а також менш потужних - калібру 82 мм, 100-мм артилерії, окупанти вже ввечері двічі обстрілювали оборонні укріплення сил АТО поблизу Троїцького. Окрім того, впродовж минулої доби порушення проросійськими бандформуваннями умов перемир'я зафіксовано неподалік Кримського, Новотошківського, Новоолександрівки та Новозванівки, де найманці переважно застосовували різноманітне піхотне озброєння, а також били з БМП.

На жаль, минулої доби в результаті бойових дій двоє військовослужбовців ЗС України загинули. Один воїн отримав поранення, ще двоє зазнали бойових травм.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Турчинов заявив, що так зване "хлібне перемир'я" на Донбасі зірвалося у перший же день.