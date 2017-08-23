За минулу добу бойовики 28 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранивши чотирьох військовослужбовців
Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці в Facebook.
"У районі проведення АТО в кінці минулої доби російсько-окупаційні угруповання активізували обстріл українських позицій з використанням важкого озброєння", – уточнюють в штабі.
На приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм по опорним пунктам ЗСУ на підступах до Талаковки і Водяного. Близько 20.00 НВФ неприцільно випустили не менше 6 снарядів калібру 152-мм біля селища Водяне - в район, де немає українських позицій. Крім того, в кінці доби під мінометний вогонь бойовиків двічі потрапили українські опорні пункти поблизу Гнутово, а з гранатометів обстрілювалися околиці Павлополя.
На донецькому напрямку обстановка продовжує залишатися напруженою у Авдіївській промзоні, де з 19.00 і майже до півночі бойовики вели вогонь по позиціях ВСУ з 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали бойовиків щільним вогнем. В результаті такого протистояння один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого і шахти " Бутівка.
На луганському напрямку НВФ з мінометів і гранатометів били по українським опорних пунктів в околицях Новоолександрівки і Кримського. В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.
Нагадаємо, що напередодні бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.
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