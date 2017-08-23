За минулу добу бойовики 28 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранивши чотирьох військовослужбовців

Протягом минулої доби незаконні збройні формування (НЗФ) 28 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів троє українських військових були поранені, один отримав бойову травму.

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У районі проведення АТО в кінці минулої доби російсько-окупаційні угруповання активізували обстріл українських позицій з використанням важкого озброєння", – уточнюють в штабі.

На приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм по опорним пунктам ЗСУ на підступах до Талаковки і Водяного. Близько 20.00 НВФ неприцільно випустили не менше 6 снарядів калібру 152-мм біля селища Водяне - в район, де немає українських позицій. Крім того, в кінці доби під мінометний вогонь бойовиків двічі потрапили українські опорні пункти поблизу Гнутово, а з гранатометів обстрілювалися околиці Павлополя.

На донецькому напрямку обстановка продовжує залишатися напруженою у Авдіївській промзоні, де з 19.00 і майже до півночі бойовики вели вогонь по позиціях ВСУ з 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали бойовиків щільним вогнем. В результаті такого протистояння один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого і шахти " Бутівка.

На луганському напрямку НВФ з мінометів і гранатометів били по українським опорних пунктів в околицях Новоолександрівки і Кримського. В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що напередодні бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.