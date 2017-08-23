Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

За минулу добу бойовики 28 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранивши чотирьох військовослужбовців

На донецькому напрямку обстановка продовжує залишатися напруженою у Авдіївській промзоні
Протягом минулої доби незаконні збройні формування (НЗФ) 28 разів порушили режим тиші. Внаслідок обстрілів троє українських військових були поранені, один отримав бойову травму.
За минулу добу бойовики 28 раз обстріляли позиції ЗСУ, поранивши чотирьох військовослужбовців Фото: EPA/UPG

Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО на сторінці в Facebook.

"У районі проведення АТО в кінці минулої доби російсько-окупаційні угруповання активізували обстріл українських позицій з використанням важкого озброєння", – уточнюють в штабі.

На приморському напрямку бойовики двічі били з артилерії калібру 122 мм по опорним пунктам ЗСУ на підступах до Талаковки і Водяного. Близько 20.00 НВФ неприцільно випустили не менше 6 снарядів калібру 152-мм біля селища Водяне - в район, де немає українських позицій. Крім того, в кінці доби під мінометний вогонь бойовиків двічі потрапили українські опорні пункти поблизу Гнутово, а з гранатометів обстрілювалися околиці Павлополя.

На донецькому напрямку обстановка продовжує залишатися напруженою у Авдіївській промзоні, де з 19.00 і майже до півночі бойовики вели вогонь по позиціях ВСУ з 120-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. У відповідь українські військові накривали бойовиків щільним вогнем. В результаті такого протистояння один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Також увечері і вночі бойовики відкривали вогонь в районі Луганського, Троїцького, Зайцевого і шахти " Бутівка.

На луганському напрямку НВФ з мінометів і гранатометів били по українським опорних пунктів в околицях Новоолександрівки і Кримського. В результаті обстрілу двоє українських захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що напередодні бойовики в зоні проведення АТО 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2017 07:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.