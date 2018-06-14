За минулу добу бойовики 33 рази відкривали вогонь: поранено чотирьох бійців ЗСУ

Упродовж ночі поточної доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по позиціях ЗСУ

Упродовж минулої доби, 13 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

"Російсько-окупаційні війська 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 та 82-мм міномети. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - інформує прес-центр штабу ООС.

"На Луганщині, в районі населених пунктів Новотошківське, Новоолександрівка та Новозванівка, противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій. На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Гладосове та Зайцеве. На Донецькому, в районі міста Авдіївка, ворог вдався до ведення вогню з мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районі населених пунктів Талаківка та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Під час бойових дій четверо захисників ЗСУ отримали поранення. Поранених оперативно доставлено до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує. За даними розвідки, знищено одного та поранено п'ятьох окупантів російсько-окупаційних військ.

Упродовж ночі поточної доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по позиціях ЗСУ з району населеного пункту Докучаєвськ.