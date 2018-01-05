За минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС
"В першу добу операції Об'єднаних сил зафіксовано 44 обстріли наших позицій. Противник, не дотримуючись міжнародних угод, шість разів відкривав вогонь з 120 і 82-мм мінометів і вів вогонь із стрілецької зброї. Троє військовослужбовців отримали поранення. Пораненим надана кваліфікована медична допомога, вони госпіталізовані. Їх життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС).
Наголошується, що українські підрозділи на передових позиціях "на обстріл російсько-окупаційних військ при необхідності відповідали вогнем, без порушень мінських домовленостей".
"Ніч поточної доби була відносно спокійною. Противник п'ять разів обстрілював наші позиції. За даними розвідки противник в добу поніс втрати – п'ять поранених", – додали в прес-центрі.
Нагадаємо, що 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).
Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.
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