За минулу добу бойовики 44 рази обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Протягом 30 квітня троє українських бійців отримали поранення на Донбасі.

"В першу добу операції Об'єднаних сил зафіксовано 44 обстріли наших позицій. Противник, не дотримуючись міжнародних угод, шість разів відкривав вогонь з 120 і 82-мм мінометів і вів вогонь із стрілецької зброї. Троє військовослужбовців отримали поранення. Пораненим надана кваліфікована медична допомога, вони госпіталізовані. Їх життю нічого не загрожує", – йдеться у повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Наголошується, що українські підрозділи на передових позиціях "на обстріл російсько-окупаційних військ при необхідності відповідали вогнем, без порушень мінських домовленостей".

"Ніч поточної доби була відносно спокійною. Противник п'ять разів обстрілював наші позиції. За даними розвідки противник в добу поніс втрати – п'ять поранених", – додали в прес-центрі.

Нагадаємо, що 30 квітня на Донбасі офіційно закінчується антитерористична операція, а замість неї розпочинається Операція об’єднаних сил (ООС).

Зміна формату АТО на ООС прописана у законі про реінтеграцію Донбасу, яку президент підписав 20 лютого. Відтепер саме на Об’єднаний оперативний штаб покладаються повноваження щодо регуляції ситуації у зоні бойових дій на сході України, замість штабу АТО.