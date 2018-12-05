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За минулу добу бойовики 50 разів порушували Мінські домовленості

Під час бойових дій трьох українських захисників було поранено
Упродовж минулої доби, 11 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишалася складною та контрольованою.
За минулу добу бойовики 50 разів порушували Мінські домовленості Фото: news.pn

Активні бойові дії тривали на всіх напрямках. Російсько-окупаційні війська минулої доби 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів із застосуванням важкого озброєння, інформує штаб ООС.

"Окупанти вкотре, в порушення норм Міжнародного гуманітарного права, близько 20.00 11 травня обстріляли із 120-мм мінометів населений пункт Зайцеве. На Луганщині в районі населених пунктів Кримське, Троїцьке та Новозванівка інтенсивність боїв зростала з настанням темної пори доби", - йдеться у повідомленні.

"Більш напружена обстановка склалася на Донецькому напрямку, де цілодобово тривають бої в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кам’янка, Авдіївка, Опитне, Піски. Активні оборонні дії підрозділи Об’єднаних сил вели також в районах населених пунктів Гнутове та Широкине на Маріупольському напрямку", - заявляють в ООС.

Під час бойових дій трьох українських захисників було поранено та евакуйовано до шпиталю. Упродовж поточної доби, 12 травня, втрат немає.

Нагадаємо, що за минулу добу і ніч 11 травня незаконні збройні формування 55 разів відкривали вогонь на Донбасі.

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12 05 2018 10:20
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