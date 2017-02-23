За минулу добу бойовики 54 рази обстрілювали сили АТО

За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град "Партизан", 122 мм артилерії і мінометів різних калібрів терористи обстрілювали Водяне. Також з мінометів вони обстріляли Лебединське і Широкине. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному і Павлопілю.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку сепаратисти з мінометів різних калібрів обстріляли Луганське, Троїцьке і Зайцеве, а з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве і Луганське. По Луганському також вели вогонь БМП.

На Луганському напрямку з 120 мм мінометів і гранатометів бойовики обстріляли Новозванівку.

Нагадаємо, що за минулу добу, 21 лютого, бойовики 59 разів обстрілювали позиції українських військових. Одного українського військового поранили.