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За минулу добу бойовики 54 рази обстрілювали сили АТО

Один український військовий отримав поранення.
За минулу добу бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
За минулу добу бойовики 54 рази обстрілювали сили АТО

На Маріупольському напрямку з переносних реактивних пускових установок Град "Партизан", 122 мм артилерії і мінометів різних калібрів терористи обстрілювали Водяне. Також з мінометів вони обстріляли Лебединське і Широкине. З великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по Гнутовому, Водяному, Широкиному і Павлопілю.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Донецькому напрямку сепаратисти з мінометів різних калібрів обстріляли Луганське, Троїцьке і Зайцеве, а з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве і Луганське. По Луганському також вели вогонь БМП.

На Луганському напрямку з 120 мм мінометів і гранатометів бойовики обстріляли Новозванівку.

Нагадаємо, що за минулу добу, 21 лютого, бойовики 59 разів обстрілювали позиції українських військових. Одного українського військового поранили.

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