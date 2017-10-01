Бойовики за минулу добу 46 разів відкрили вогонь по українських військових на Донбасі

За минулу добу російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових на Донбасі 46 разів.

На Маріупольському напрямку бойовики з 82-мм мінометів обстрілювали Водяне, з гранатометів і стрілецької зброї Мар'їнку, Широкіно, Талаківку, Чермалик, Павлопіль і Гнутове. По Широкиному било БМП противника, повідомляє прес-центр АТО на сторінці у Facebook.

На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку і Луганське. З гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Красногорівці, Авдіївці і Опитному. Луганське ворог обстрілював з БМП.

На Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 "Град". З мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів по Станиці Луганській та Новозванівці. Також, Новозванівка потрапила під вогонь протитанкових керованих ракетних комплексів. У Троїцькому працював снайпер.

Нагадаємо, що станом на 18 годину 9-го січня в зоні проведення АТО було зафіксовано 27 обстрілів. Двох наших військових поранено.