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За минулу добу бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ

Жоден військовослужбовець не постраждав
У зоні бойових дій на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових упродовж 11 листопада.
За минулу добу бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ Фото: unian.net

Обстрілювали оборонні укріплення українських військових у районах населених пунктів: Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське, Тарамчук та Водяне. 

Бойовики стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність проявили біля Новотошківського, вказують у штабі.

"Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти", — зазначають у операції.

Нагадаємо, минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Двоє українських військових загинули, ще двоє - отримали поранення.

 
 
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12 11 2018 08:20
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