CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зоні бойових дій на Донбасі бойовики 7 разів обстріляли позиції українських військових упродовж 11 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За минулу добу бойовики сім разів відкривали вогонь по позиціях військ ЗСУ
Жоден військовослужбовець не постраждав
Фото: unian.net
Обстрілювали оборонні укріплення українських військових у районах населених пунктів: Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське, Тарамчук та Водяне.
Бойовики стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність проявили біля Новотошківського, вказують у штабі.
"Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти", — зазначають у операції.
Нагадаємо, минулої доби бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Двоє українських військових загинули, ще двоє - отримали поранення.
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12 11 2018 08:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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