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За минулу добу бойовики здійснили 82 обстріли в зоні АТО, по Авдіївці били танки

Втрат серед військових ЗСУ немає
За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 82 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.
За минулу добу бойовики здійснили 82 обстріли в зоні АТО, по Авдіївці били танки Фото: e-news.su

На Донецькому напрямку з 152 мм артилерії бойовики обстрілювали Луганське. З мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї терористи били по Невельському, Верхньоторецьку, Кам'янці, Авдіївці, Опитному, Піскам, Троїцькому, Луганському, Миронівському та Зайцевому. По Луганському і Авдіївці також вогонь вели танки.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку з артилерії 152 і 122 мм сепаратисти обстрілювали Новотошківське і Кримське. З мінометів бойовики били по Малиновому, а з гранатометів і стрілецької зброї - по Катеринівці, Попасній, Кримському, Новозванівці, Жовтому та Новоолександрівці. По Новозванівці вели вогонь БМП і БТР бойовиків.

На Маріупольському напрямку з 152 і 122 мм артилерії терористи обстріляли Мар'їнку, Лебединське і Широкине.

З мінометів були обстріляні Широкине і Гнутове. З гранатометів і стрілецької зброї сепаратисти відкривали вогонь по Лебединському, Водяному, Павлопілю, Широкиному і Гнутовому.

Нагадаємо, що за минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, шестеро військовослужбовців зазнали поранень і травм.

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09 02 2017 07:15
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