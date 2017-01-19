ПОЛІТИКА НОВИНИБойовики на Донбасі вночі обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї Водяне, Широкине, Авдіївку та Зайцеве.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За минулу добу бойовики жодного разу не відкривали вогонь із важкого озброєння, - штаб АТО
Обстріли відбулися на маріупольському та донецькому напрямках
Леонід Матюхін. Фото: zn.ua
Про це розповів речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
"Ніч пройшла відносно спокійно. Жодного разу бойовики не відкривали вогонь із важкого озброєння. З гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях на маріупольському напрямку в районі Водяного та Широкиного. На донецькому – по Авдіївці і по Зайцевому", - зазначив він.
Нагадаємо, що протягом доби, 18 січня, терористи, застосовуючи міномети, гранатомети і ПТРК, здійснили 37 обстрілів позицій ЗСУ на всіх напрямках.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 01 2017 09:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
No articles
влажность:
давление:
ветер: