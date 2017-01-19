За минулу добу бойовики жодного разу не відкривали вогонь із важкого озброєння, - штаб АТО

Бойовики на Донбасі вночі обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї Водяне, Широкине, Авдіївку та Зайцеве.

Про це розповів речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"Ніч пройшла відносно спокійно. Жодного разу бойовики не відкривали вогонь із важкого озброєння. З гранатометів і стрілецької зброї вели вогонь по позиціях на маріупольському напрямку в районі Водяного та Широкиного. На донецькому – по Авдіївці і по Зайцевому", - зазначив він.

Нагадаємо, що протягом доби, 18 січня, терористи, застосовуючи міномети, гранатомети і ПТРК, здійснили 37 обстрілів позицій ЗСУ на всіх напрямках.