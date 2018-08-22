За минулу добу на Донбасі двоє українських захисників отримали поранення

За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще одного поранено

Упродовж минулої доби, 21 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою. Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 4 рази із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"Російські окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках – і з озброєння БМП. Також ворог застосовував міномети калібру 82 та 120 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

Обстріли здійснювалися по захисниках населених пунктів Артема, Новотошківське, Кримське, Зайцеве, Залізне, Авдіївка, Новомихайлівка, Піски, Чермалик, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине. Застосовуючи важке озброєння, противник обстріляв із мінометів калібру 120 мм позиції українських військ поблизу Залізного та Гнутового, а з мінометів калібру 82 мм – оборонців Авдіївки та Чермалика.

Упродовж минулої доби двоє українських захисників отримали поранення.

Протягом ночі окупанти 4 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Павлопіль, Лебединське та Водяне. Важке озброєння не застосовувалося.

Втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України цієї доби немає. За даними розвідки, двох окупантів знищено, ще одного поранено.