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За минулу добу на Донбасі не було ні загиблих, ані поранених, - штаб АТО

Упродовж минулої доби окупанти 32 рази обстріляли позиції ЗСУ
У зоні проведення АТО на Донбасі за минулу добу не було ні загиблих військових, ані поранених у бойових діях.
За минулу добу на Донбасі не було ні загиблих, ані поранених, - штаб АТО Фото:112.ua

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

Упродовж минулої доби окупанти 32 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.

Нагадаємо, що минулої доби окупанти, застосовуючи ПТРК, міномети, гранатомети, озброєння БМП і стрілецьку зброю, продовжили вести вогонь по позиціях ЗСУ на всіх напрямках.

Окрім того, бойовики на Донбасі вночі 3 січня обстріляли з гранатометів село Павлопіль Волноваського району Донецької області.

Відзначимо, що другого січня двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули в зоні проведення АТО. Ще двоє отримали поранення в результаті порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин поблизу Мар'їнки.

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