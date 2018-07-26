Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

За минулу добу на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ

Бойовики 24 рази відкривали вогонь
Упродовж минулої доби, 25 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.
За минулу добу на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ Фото: ukrinform.ua

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм", - інформує прес-центр штабу ООС.

За минулу добу двоє захисників ЗСУ отримали поранення. За даними розвідки один окупант загинув та троє дістали поранення.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Лебединського та Водяного.

Нагадаємо, що впродовж доби 24 липня противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 07 2018 08:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.