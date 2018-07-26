За минулу добу на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ Бойовики 24 рази відкривали вогонь

Упродовж минулої доби, 25 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із важкого озброєння.

Фото: ukrinform.ua

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Станиці Луганської, Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Опитного, Пісків, Богданівки, Водяного, Павлополя, Гнутового, Лебединського та Широкиного. Разом з цим, окупанти поблизу Пісків застосували міномет калібром 120 мм", - інформує прес-центр штабу ООС. За минулу добу двоє захисників ЗСУ отримали поранення. За даними розвідки один окупант загинув та троє дістали поранення. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Лебединського та Водяного. Нагадаємо, що впродовж доби 24 липня противник 33 рази відкривав вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 3 рази із важкого озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

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