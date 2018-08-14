За минулу добу на Донбасі поранено двох бійців ЗСУ
"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП та протитанкових ракетних комплексів. Відмічено також застосування артилерії калібром 122 мм та мінометів", - інформує прес-центр штабу ООС.
"Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв із ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм наші позиції біля Залізного, Північного та Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм – позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки та Водяного", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок бойових дій два військовослужбовця Об’єднаних сил отримали поранення.
Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ у районах населених пунктів Павлопіль та Широкине. За даними розвідки двох окупантів знищено, п’ять дістали поранень.
Нагадаємо, що впродовж 12 серпня бойовики 57 разів порушили режим тиші, у тому числі 12 разів із важкого озброєння - двоє українських військових отримали поранення.
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