За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, - штаб

За минулу добу 10 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 107 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил Україні в зоні проведення АТО.

На Маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія противника вела вогонь по Водяному та Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Миколаївці, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Тарамчук, Широкине, Павлопіль та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Кам’янці, Невельському, Зайцевому, Новолуганському, шахті Бутовці, Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Опитному, Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському.

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, зі 152 міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Валуйське, Новозванівку, Новоолександрівку.

Загалом зафіксовано 107 обстрілів. Дев'ять наших військових поранено, семеро травмовано, двоє загинуло.

Нагадаємо, що командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".