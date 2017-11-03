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За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, - штаб

Ще дев'ять наших військових поранено, семеро травмовано
За минулу добу 10 березня російсько-окупаційні війська на Донбасі 107 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил Україні в зоні проведення АТО.
За минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, - штаб Фото: 112.ua

На Маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія противника вела вогонь по Водяному та Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Миколаївці, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Тарамчук, Широкине, Павлопіль та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника, повідомляє прес-центр штабу АТО. 

На Донецькому напрямку танки та міномети вели вогонь по наших позиціях в районі Авдіївки. З мінометів різних калібрів – по Кам’янці, Невельському, Зайцевому, Новолуганському, шахті Бутовці, Луганському. З гранатометів та стрілецької зброї – по Опитному, Новгородському, Кам'янці, шахті Бутовці, Зайцевому та Пісках. БМП вели вогонь по Луганському. 

На Луганському напрямку з РСЗВ БМ-21 Град, 152 міліметрової артилерії, 120 та 82 міліметрових мінометів, а також протитанкових ракетних комплексів обстріляли Кримське, зі 152 міліметрової артилерії – Смолянинове, а снайпери обстрілювали Новоолександрівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Валуйське, Новозванівку, Новоолександрівку.

Загалом зафіксовано 107 обстрілів. Дев'ять наших військових поранено, семеро травмовано, двоє загинуло.

Нагадаємо, що командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України підтвердило, що українські розвідники, які зникли безвісти 11 лютого в Луганській області, перебувають в полоні російсько-терористичних військ "ЛНР".

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