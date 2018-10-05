За минулу добу на Донбасі загинув один боєць ЗСУ, ще п'ятеро поранені
На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила противнику покращити тактичне положення, інформує прес-центр штабу ООС.
"Найбільш напруженою обстановка залишалася в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Широкине. Російсько-окупаційні війська 20 разів застосовували артилерію та міномети, 53 рази вдавалися до прицільного вогню по нашим позиціям із застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, озброєння БМП. На деяких напрямках окупанти вдавалися до активних штурмових дій", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи Об’єднаних сил вели інтенсивні бойові дії в районі Авдіївської промзони, населеного пункту Піски, давали адекватну відповідь та знищували вогневі засоби противника.
Минулої доби захисник ЗСУ загинув в бою в районі населеного пункту Кримське. Трьох захисників Авдіївки та двох захисників Волновахи поранено. Протягом поточної доби, 10 травня, бойові дії тривали на Донецькому на Маріупольському напрямках. Втрат українських військ немає.
Нагадаємо, що доба 8-го травня в районі ООС характеризувалася збільшенням застосування бойовиками важкого озброєння - один військовий загинув, четверо - поранено.
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