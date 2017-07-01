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За минулу добу на українських дорогах загинуло четверо осіб

Найбільша аварійність у Закарпатській та Запорізькій областях
За минулу добу на дорогах України загинуло чотири особи, ще 67 - було травмовано.
За минулу добу на українських дорогах загинуло четверо осіб Фото: ntv.ru

Найбільша аварійність продовжує спостерігатися у Закарпатській та Запорізькій областях, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Станом на 7:00 7-го січня на дорогах в усіх областях України ожеледиця. Обмеження на рух вантажного транспорту діє у Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.


Фото: Національна поліція

Окрім цього у Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській та Херсонській областях діє обмеження руху для легкових автомобілів. За оперативними даними "Укравтодору", обмеження на рух легкового транспорту у Миколаївській області були зняті.

Нагадаємо, що за минулу добу на автошляхах України загинули 13 осіб, травм зазнала 61 людина.

Відзначимо, що в Дніпропетровській, Кіровоградській областях перекрито рух транспорту через погіршення погодних умов, а в Одеській, Миколаївській та Херсонській обмежено.

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07 01 2017 11:55
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