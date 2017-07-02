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За минулу добу в АТО не загинув жоден український військовий

Ситуація в районі Авдіївки залишається важкою
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден український військовий не загинув.
За минулу добу в АТО не загинув жоден український військовий Фото:lb.ua

Один український військовий був поранений у Верхньоторецькому, що в Донецькій області, розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу один український військовослужбовець поранений - в результаті мінометного обстрілу в Верхньоторецькому", - сказав він.

Мотузяник також заявив про те, що ситуація в районі Авдіївки залишається важкою. Протягом минулої доби обстріли тривали 12 годин.

Режим тиші зберігався з 9.00 до 15.00, потім бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння.

Нагадаємо, що від початку нової доби, 7 лютого, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції.

У свою чергу голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін розповів, що минула ніч в Авдіївці була спокійна, а ситуація у місті стабілізується.

Відзначимо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

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07 02 2017 14:18
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