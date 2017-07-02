За минулу добу в АТО не загинув жоден український військовий
Один український військовий був поранений у Верхньоторецькому, що в Донецькій області, розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу один український військовослужбовець поранений - в результаті мінометного обстрілу в Верхньоторецькому", - сказав він.
Мотузяник також заявив про те, що ситуація в районі Авдіївки залишається важкою. Протягом минулої доби обстріли тривали 12 годин.
Режим тиші зберігався з 9.00 до 15.00, потім бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння.
Нагадаємо, що від початку нової доби, 7 лютого, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції.
У свою чергу голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін розповів, що минула ніч в Авдіївці була спокійна, а ситуація у місті стабілізується.
Відзначимо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: