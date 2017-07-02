За минулу добу в АТО не загинув жоден український військовий

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден український військовий не загинув.

Один український військовий був поранений у Верхньоторецькому, що в Донецькій області, розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу один український військовослужбовець поранений - в результаті мінометного обстрілу в Верхньоторецькому", - сказав він.

Мотузяник також заявив про те, що ситуація в районі Авдіївки залишається важкою. Протягом минулої доби обстріли тривали 12 годин.

Режим тиші зберігався з 9.00 до 15.00, потім бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння.

Нагадаємо, що від початку нової доби, 7 лютого, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції.