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За минулу добу в АТО троє українських бійців отримали поранення

Бойовики 27 разів порушили перемир’я
Наприкінці минулої доби ситуація в зоні АТО загострилась. Денне затишшя, після 18 години, змінилось активізацією незаконних збройних формувань на усіх напрямках.
За минулу добу в АТО троє українських бійців отримали поранення Фото: GETTY IMAGES

Так, на Луганському напрямку ворог відкривав вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів поблизу Донця, Малинового, Катеринівки, Новозванівки, Станиці Луганської. А близько 21 години група бойовиків, в ході розвідки, намагалась наблизитись до позицій сил АТО неподалік селища Трьохізбенка. Українські військові вчасно виявили противника і вогнем зі стрілецької зброї примусили відступити, інформує прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку бандформування били по наших укріпленнях з гранатометів у районі селищ Лебединське, Красногорівка, Новотроїцьке, Широкине. Двоє наших військових отримали поранення в наслідок обстрілу зі стрілецької зброї позицій сил АТО неподалік Богданівки. А майже о 23 годині злочинці застосовували міномети калібру 120 та 82 міліметри по Красногорівці. 

На Донецькому напрямку під мінометним та гранатометним вогнем двічі опинились українські опорні пункти поблизу Адіївки та на шахті Бутівка. Крім того, о 21 годині бойовики з гранатомету били по силах АТО в районі Світлодарська. В результаті цього обстрілу наш військовий отримав поранення. 

Варто додати, що в вечері та вночі, практично після кожного обстрілу ворога, наші військові відкривали вогонь у відповідь. За оперативними даними у противника є втрати як у живій силі, так і у техніці і озброєнні. 

Загалом, упродовж минулої доби незаконні збройні формування 27 разів порушили перемир’я. Троє українських військових отримали поранення. У відповідь на провокації ворога, сили АТО відкривали вогонь переважно зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів.

Нагадаємо, що в результаті стрілянини в Дніпрі увечері 24 липня загинули двоє військовослужбовців АТО, а відомий в місті адвокат, воїн-доброволець був поранений.

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25 07 2017 08:20
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