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За минулу добу в АТО троє українських воїнів були поранені

Незаконні збройні формування 53 рази порушили перемир’я
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі продовжила загострюватись. Ворог суттєво збільшив кількість вогневих провокацій та все частіше застосовував міномети різних калібрів.
За минулу добу в АТО троє українських воїнів були поранені Фото: EPA / UPG

"Більше половини від загальної кількості обстрілів за минулу добу припадало на Донецький напрямок. Зокрема, увечері бойовики із мінометів калібру 82 міліметри, різних видів гранатометів декілька разів били по оборонцях Авдіївки. Також під гранатометним вогнем окупантів опинились наші позиції біля Луганського, Майорська, Кам’янки. А близько 18 години, біля Пісків унаслідок обстрілу українського опорного пунктту із застосуванням 120-міліметрових мінометів та озброєння БМП отримав поранення один наш боєць. Крім того, майже опівночі загарбники випустили понад 20 мін калібру 120 міліметрів на підступах до Троїцького", - повідомляє прес-центр штабу АТО. 

На Луганському напрямку ворог двічі застосовував 82-міліметрові міномети неподалік Новотошківського та Новозванівки. А із 120-міліметрових мінометів накривав позиції сил АТО у районі Кримського і Попасної. Також уночі під вогонь із автоматичних гранатометів потрапили оборонці Троїцького, Новозванівки та Новоолександрівки. 

"На Маріупольському напрямку наприкінці доби обстрілів було найменше. Проте близько 19 години проросійські найманці били з міномету калібру 82 міліметри неподалік Гнутового. А великокаліберний кулемет застосовували на околицях Старогнатівки", - йдеться в повідомленні. 

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 53 рази порушили перемир’я. Сили АТО 31 раз вогнем у відповідь придушували активність окупантів. У результаті бойових дій двоє українських воїнів були поранені. Ще один військовий отримав поранення унаслідок підриву.

Нагадаємо, що 17 жовтня незаконні збройні формування 44 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій загинули двоє українських воїнів, ще четверо отримали поранення різного ступеня важкості.

 

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19 10 2017 08:20
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