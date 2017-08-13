За минулу добу в АТО загинув один боєць ЗСУ, ще восьмеро поранені

Ситуація упродовж минулої доби, у зоні проведення АТО, характеризується як стабільна, без тенденції до загострення.

Російсько-окупаційні угруповання принципово не зменшують кількість обстрілів наших позицій, отримуючи при цьому асиметричну відповідь від Збройних сил України, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, вчора ввечері, на Приморському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів били по українських укріпленнях неподалік Водяного, отримуючи при цьому жорстку відповідь. В наслідок цього протистояння один український боєць загинув, один отримав поранення. Крім того вже вночі, бандити застосували міномет калібру 120 міліметрів у районі Новотроїцького.

На Донецькому напрямку під гранатометним вогнем ворога опинились наші опорні пункти в Опитному. А по шахті Бутівка били з озброєння БМП.

На Луганському напрямку обстрілів за добу було найбільше. Ввечері, двічі з кулеметів, противник обстрілював підступи до Кримського. А з мінометів калібру 82 міліметри злочинці накривали наших бійців неподалік Новотошківського, Новоолександрівки та Катеринівки. Також бойовики активно застосовували міномети різних калібрів у районі Троїцького.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я. Один український воїн загинув, двоє – пораненні, ще 6 – отримали бойові травми.

Також за інформаціює штабу АТО, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей зростають протестні настрої серед мешканців населених пунктів, в яких розташовуються гарнізони російських окупаційних військ. Користуючись владою начальники гарнізонів незаконно оформляють документи на привласнення будинків громадян, які залишили свої домівки з початком російської воєнної агресії. Зокрема у Новоазовскьку, ватажки так званого 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти, захопили і перепродали більше десятка дачних будівель, розташованих поблизу морського узбережжя.

Нагадаємо, що бойовики посилювали обстріли сил АТО вночі, зокрема із застосуванням забороненого озброєння. Вранці під обстріли потрапили житлові квартали Новолуганського.