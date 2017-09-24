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За минулу добу в АТО загинув один український військовий

Незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я
Минула доба у районі проведення АТО завершилась активізацією обстрілів українських позицій з боку противника.
За минулу добу в АТО загинув один український військовий Фото: з вільних джерел

Якщо до 18 години кількість вогневих провокацій була незначною, то ввечері і вночі ворог відкривав вогонь на усіх напрямках використовуючи, здебільшого, гранатомети і стрілецьку зброю, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку російсько-окупаційні угруповання тричі били з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів по захисниках Авдіївської промзони. З цієї ж зброї окупанти обстрілювали наші укріплення поблизу шахти Бутівка і Світлодарська. А у районі Кам’янки загарбники, під час майже двохгодинного обстрілу, застосовували міномет калібру 82 міліметри. Крім того, наприкінці доби під ворожий вогонь зі стрілецької зброї двічі потрапили опорні пункти сил АТО на підступах до Невельського.

На Приморському напрямку факти застосування противником гранатометів зафіксовані поблизу Гнутового і Водяного. А поблизу Широкиного працював великокаліберний кулемет загарбників.

На Луганському напрямку бойовики тричі відкривали вогонь із різних видів гранатометів у районі Кримського, а великокаліберний кулемет бив на околицях Новотошківського.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 18 разів порушили перемир’я. Під час 10 обстрілів, коли виникала пряма загроза життю наших військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій загинув один український захисник.

Нагадаємо, що житлові квартали населених пунктів Зайцеве та Гранітне 22 вересня потрапили під обстріл незаконних збройних формувань.

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24 09 2017 10:18
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