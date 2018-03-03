За минулу добу в АТО загинув один український воїн, ще двоє отримали поранення

Протягом минулої доби в районі проведення АТО спостерігається подальша активність російсько-окупаційних військ.

Ворог продовжував застосовувати по позиціях захисників України міномети, які давно мали б бути відведеними від лінії розмежування, інформує прес-центр штабу АТО.

На Луганському напрямку, агресор вів вогонь зі 120-мм мінометів у районі населеного пункту Троїцьке. Поблизу Станиці Луганської загарбники порушили перемир’я зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку противник з мінометів калібру 120 та 82-мм, гранатометів різних типів і стрілецької зброї неодноразово обстрілював позиції ЗСУ довкола Авдіївки. Також, 82-мм міномети і озброєння БМП ворог застосував неподалік Богданівки.

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув один український воїн, ще двоє наших захисників отримали поранення.

Нагадаємо, що в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.