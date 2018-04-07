За минулу добу в зоні ООС немає втрат серед українських військових

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

Бойовики відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих ділянках використовували озброєння БМП і протитанкові керовані ракети. Заборонену мінськими домовленостями зброю не застосовували. На Луганському напрямку неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де ворог застосовував БМП, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.

У напрямку Світлодарська українські позиції обстрілювали з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Новозванівка. На Донецькому напрямку бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. Вогневого впливу зазнали захисники Авдіївки, Катеринівки, Красногорівки і Троїцького.

На Маріупольському напрямку спостерігалася найбільша кількість ворожих провокацій. У районі населених пунктів Широкине, Павлопіль, Лебединське і Харчовик російські найманці відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а по захисниках Водяного, зокрема, супротивник застосував протитанкові керовані ракети.

Упродовж минулої доби і сьогодні з півночі втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, що вчора у лікарні військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові помер морський піхотинець матрос Федоров Едуард Юрійович. Лікарі протягом п'яти діб боролися за життя військовослужбовця.