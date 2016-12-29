За минулу добу ЗСУ зазнали втрат на Донбасі, - штаб АТО
Зокрема, про це повідомив речник прес-центру штабу операції Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".
"У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення. З нашого боку є втрати", - сказав Матюхін, не уточнивши їх кількість.
З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків НЗФ.
"На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Гнутове та Водяне. У районі Гнутового також вів вогонь снайпер. На донецькому напрямку з тих же видів озброєння - в районі Луганського, Троїцького, Авдіївки і Крутої Балки. Всі обстріли були з гранатометів, стрілецької зброї. Поки що важкого озброєння бойовики не застосовували", - повідомив речник штабу.
Нагадаємо, що у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: