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За минулу добу ЗСУ зазнали втрат на Донбасі, - штаб АТО

З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів
За минулу добу українські військові зазнали втрат у зоні проведення АТО на Донбасі.
За минулу добу ЗСУ зазнали втрат на Донбасі, - штаб АТО Леонід Матюхін. Фото: Facebook/ato.news

Зокрема, про це повідомив речник прес-центру штабу операції Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення. З нашого боку є втрати", - сказав Матюхін, не уточнивши їх кількість.

З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків НЗФ.

"На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Гнутове та Водяне. У районі Гнутового також вів вогонь снайпер. На донецькому напрямку з тих же видів озброєння - в районі Луганського, Троїцького, Авдіївки і Крутої Балки. Всі обстріли були з гранатометів, стрілецької зброї. Поки що важкого озброєння бойовики не застосовували", - повідомив речник штабу.

Нагадаємо, що у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.

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