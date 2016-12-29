За минулу добу ЗСУ зазнали втрат на Донбасі, - штаб АТО

З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів

За минулу добу українські військові зазнали втрат у зоні проведення АТО на Донбасі.

Зокрема, про це повідомив речник прес-центру штабу операції Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

"У районі Крутої Балки відбулося бойове зіткнення. З нашого боку є втрати", - сказав Матюхін, не уточнивши їх кількість.

З початку поточної доби на Донбасі вже зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків НЗФ.

"На маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Гнутове та Водяне. У районі Гнутового також вів вогонь снайпер. На донецькому напрямку з тих же видів озброєння - в районі Луганського, Троїцького, Авдіївки і Крутої Балки. Всі обстріли були з гранатометів, стрілецької зброї. Поки що важкого озброєння бойовики не застосовували", - повідомив речник штабу.

Нагадаємо, що у зоні проведення АТО за минулу добу відбулося 50 порушень режиму припинення вогню, одне з них - бойове зіткнення.