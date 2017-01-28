Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

За минулу дому бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військ

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики били по Новозванівці
За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 60 обстрілів з боку бойовиків, троє українських військовослужбовців отримали поранення.
За минулу дому бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військ Фото: reuters

На Маріупольському напрямку по Лебединскому вогонь вела 122-мм артилерія, танк і 82-мм міномети противника. З 120-мм і 82-мм мінометів ворог бив по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединскому, Опитному і Павлополю, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Також, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку і Широкіно бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. По Новотроїцькому і Гнутовому бив снайпер.

На Донецькому напрямку з 152-мм артилерії окупанти обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки. З гранатометів і великокаліберних кулеметів вони били по Заячому і Луганському. З мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.

Читайте також: У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики били по Новозванівці. З мінометів і гранатометів по Троїцькому, Новозванівці, Кримському та Новоалександрівці. По Кримському вела вогонь БМП противника.

Нагадаємо, що вчора, 27 січня, помер колишній ватажок так званої терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 01 2017 10:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat