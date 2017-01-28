За минулу дому бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військ
На Маріупольському напрямку по Лебединскому вогонь вела 122-мм артилерія, танк і 82-мм міномети противника. З 120-мм і 82-мм мінометів ворог бив по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединскому, Опитному і Павлополю, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
Також, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку і Широкіно бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. По Новотроїцькому і Гнутовому бив снайпер.
На Донецькому напрямку з 152-мм артилерії окупанти обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки. З гранатометів і великокаліберних кулеметів вони били по Заячому і Луганському. З мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.
Читайте також: У 19 на фронт: позивний "Тьома" про свій перший бойовий досвід та армійську дружбу
На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики били по Новозванівці. З мінометів і гранатометів по Троїцькому, Новозванівці, Кримському та Новоалександрівці. По Кримському вела вогонь БМП противника.
Нагадаємо, що вчора, 27 січня, помер колишній ватажок так званої терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: