За минулу дому бойовики 60 разів обстріляли позиції українських військ

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики били по Новозванівці

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 60 обстрілів з боку бойовиків, троє українських військовослужбовців отримали поранення.

На Маріупольському напрямку по Лебединскому вогонь вела 122-мм артилерія, танк і 82-мм міномети противника. З 120-мм і 82-мм мінометів ворог бив по Широкиному, Водяному, Талаківці, Гнутовому, Лебединскому, Опитному і Павлополю, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Також, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку і Широкіно бойовики обстрілювали з гранатометів і стрілецької зброї. По Новотроїцькому і Гнутовому бив снайпер.

На Донецькому напрямку з 152-мм артилерії окупанти обстрілювали українські позиції в районі Авдіївки. З гранатометів і великокаліберних кулеметів вони били по Заячому і Луганському. З мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.

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На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів бойовики били по Новозванівці. З мінометів і гранатометів по Троїцькому, Новозванівці, Кримському та Новоалександрівці. По Кримському вела вогонь БМП противника.

Нагадаємо, що вчора, 27 січня, помер колишній ватажок так званої терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов.