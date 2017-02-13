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За минулий тиждень на пожежах загинули 60 осіб, - ДСНС

3 людини загинуло протягом тижня на водних об'єктах
Протягом минулого тижня (з 05.02 по 12.02) підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій ліквідували 998 пожеж.
За минулий тиждень на пожежах загинули 60 осіб, - ДСНС Фото: dsns.gov.ua

Врятовано на пожежах 51 особу, не допущено знищення вогнем 564 будинків і 37 од. техніки. На пожежах загинули 60 осіб, орієнтовні збитки становлять 6,3 млн грн.

Про це інформує ДСНС.

Піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 149 виїздів, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 679 вибухонебезпечних предметів часів минулих воєн.

3 людини загинуло протягом тижня на водних об'єктах.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 11 лютого на території одного зі столичних автобусних парків по вул. Туполєва (на території АТП №5) сталася пожежа, що призвела до виведення з ладу не менше шести автобусів.

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13 02 2017 23:32
ТЕГИ: пожежа, ДСНС
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