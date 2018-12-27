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За минулий тиждень від грипу померли 4 людини, - МОЗ

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні немає епідемії грипу
На минулому тижні в Україні на грип та ГРВІ захворіли понад 216 тисяч людей, четверо хворих померли.
За минулий тиждень від грипу померли 4 людини, - МОЗ Фото: gazeta.lviv.ua

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, наразі в Україні немає епідемії грипу, проте епідеміологічний поріг перевищений у низці областей: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій та Одеській, повідомляє "Громадське".

"Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 216 213 людей, із них 64,9% - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%, серед дітей до 17 років знизився на 1,1%", - йдеться у повідомленні.

Також у МОЗ розповіли, що від початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 145 258 людей.

Додамо, в Україні від початку 2018 року на кір захворіли понад 52 тисячі людей, більшість із них - діти.

 

 

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27 12 2018 19:17
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