За мир в Україні знову закликає молитися Папа Франциск

Папа Римський Франциск знову закликав вірних не забувати у своїх молитвах про Україну та молитися за те, щоб у цій багатостраждальній країні настав мир.

Фото: Укрінформ

Як передає Vatican News, про це Понтифік заявив на завершення своєї зустрічі з паломниками у вівторок. "Дорогі браття й сестри, не забуваймо, будь ласка, також про багатостраждальну Україну. Молімося за мир. Молімося, щоби в Україні настав мир", – сказав Папа Франциск. Промовляючи з вікна Апостольського палацу до учасників молитви, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський також нагадав, що наступний день, 2 листопада, присвячений поминанню всіх померлих вірних. "Окрім традиційного відвідування могил наших близьких, заохочую пом’янути їх також у заупокійних молитвах, особливо під час Святої Меси", – сказав він. Раніше повідомлялося, що ч ерез війну рф в Україні Папа Франциск закликає реформувати ООН

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