CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПапа Римський Франциск знову закликав вірних не забувати у своїх молитвах про Україну та молитися за те, щоб у цій багатостраждальній країні настав мир.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За мир в Україні знову закликає молитися Папа Франциск
Фото: Укрінформ
Як передає Vatican News, про це Понтифік заявив на завершення своєї зустрічі з паломниками у вівторок.
"Дорогі браття й сестри, не забуваймо, будь ласка, також про багатостраждальну Україну. Молімося за мир. Молімося, щоби в Україні настав мир", – сказав Папа Франциск.
Промовляючи з вікна Апостольського палацу до учасників молитви, що зібралися на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Римський також нагадав, що наступний день, 2 листопада, присвячений поминанню всіх померлих вірних. "Окрім традиційного відвідування могил наших близьких, заохочую пом’янути їх також у заупокійних молитвах, особливо під час Святої Меси", – сказав він.
Раніше повідомлялося, що через війну рф в Україні Папа Франциск закликає реформувати ООН
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01 11 2022 19:56 МЕДІА
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