За надання Україні військової допомоги проголосували в Болгарії

Парламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.

Депутати Національних Зборів 48-го скликання ухвалили рішення направити в Україну військову та військово-технічну допомогу. З питання "хто за мир, а хто за війну?" Болгарська соціалістична партія розпочала дебати у парламенті про військову допомогу Україні, які тривали понад три години.

"Ми дуже пізно стали на бік наших союзників по НАТО та ЄС", – заявив Атанас Славов із Демократичної Болгарії.

Славов поставив питання, чи достатньо у нас боєздатної армії для виконання взятих на себе зобов'язань. На його думку, надання військової допомоги Україні та переозброєння болгарської армії природно мають бути ув'язані.

Георг Георгієв із "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" зазначив, що Україні потрібна військова допомога в асортименті. Вітчизняна промисловість могла б виготовляти якісну військову продукцію.