ПОЛІТИКА НОВИНИПарламент Болгарії проголосував за направлення Україні важкої зброї.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
За надання Україні військової допомоги проголосували в Болгарії
Фото: google.com
Про це повідомляє News.bg.
Депутати Національних Зборів 48-го скликання ухвалили рішення направити в Україну військову та військово-технічну допомогу. З питання "хто за мир, а хто за війну?" Болгарська соціалістична партія розпочала дебати у парламенті про військову допомогу Україні, які тривали понад три години.
"Ми дуже пізно стали на бік наших союзників по НАТО та ЄС", – заявив Атанас Славов із Демократичної Болгарії.
Славов поставив питання, чи достатньо у нас боєздатної армії для виконання взятих на себе зобов'язань. На його думку, надання військової допомоги Україні та переозброєння болгарської армії природно мають бути ув'язані.
Георг Георгієв із "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" зазначив, що Україні потрібна військова допомога в асортименті. Вітчизняна промисловість могла б виготовляти якісну військову продукцію.
Раніше повідомлялося, що Болгарія може почати надавати Україні допомогу
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
03 11 2022 18:09 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ФОТО У Британії розпочалася підготовка молодших командирів ЗСУ
- Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян
- Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти
СТАТТІ