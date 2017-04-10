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За напад на журналістів програми "Схеми" покарали двох офіцерів та їхнього керівника, - Гелетей

Наразі планується проведення круглого столу задля налагодження комунікації з журналістами
Двох офіцерів-учасників нападу на журналістів програми "Схеми" та їхнього керівника притягнули до дисциплінарної відповідальності.
За напад на журналістів програми "Схеми" покарали двох офіцерів та їхнього керівника, - Гелетей Валерій Гелетей. Фото: vikna.if.ua

Про це керівник Управління державної охорони Валерій Гелетей написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після службового розслідування інциденту двох офіцерів та їхнього керівника покарали за недотримання вимоги закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" і за порушення вимоги Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

"Крім того, особисто за моєю вказівкою в УДО проведено додаткові заняття щодо дотримання правил військової ввічливості та поведінки військовослужбовців, визначених Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України", - написав Гелетей.

Він також додав, що наразі планується проведення круглого столу задля налагодження комунікації з журналістами.

Як відомо, напередодні журналісти програми "Схеми" знімали сюжет про весілля сина генпрокурора Юрія Луценка, де між оператором і людиною з посвідченням Державного управління справами виник конфлікт. Співробітник УДО заважав оператору знімати, мотивуючи це тим, що у ресторані "QueenCountryClub" у Козин на Київщині проводитимуться державні заходи.

Згодом Гелетей заявив, що службова перевірка щодо співробітників УДО, які скоїли напад на журналістів програми "Схеми" (спільний проект Радіо Свобода та каналу "UA:Перший"), не виявила порушень у їхніх діях.

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04 10 2017 19:36
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