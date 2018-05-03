НОВИНИ"Оскар" за кращу головну жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд, яка зіграла зневірену мати в пошуках справедливості в незвичайному фільмі "Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Премію "Оскар" за найкращу жіночу роль отримала Френсіс Макдорманд
Актриса отримала "Оскара" за роль у фільмі "Три білборда на кордоні Эббинга, Міссурі"
Фото: з вільних джерел
Це драматичний фільм про матір-одиначку, яка вступає в протиборство з поліцією рідного міста, вважаючи, що "служителі закону" не особливо намагаються розкрити вбивство її дочки-підлітка.
За перемогу в цій номінації також змагались Марго Роббі, Меріл Стріп, Саллі Хокінс, Сірша Ронан, — повідомляє прес-служба каналу "Україна".
Нагадаємо, у Лос-Анжелесі відбулася ювілейна 90-та церемонія вручення премії Американської кіноакадемії "Оскар".
Найбільше номінацій мав фільм "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо – 13 позицій.
Він – The Shape of Water – саме і став найкращим фільмом року.
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05 03 2018 08:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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