За неповні півроку Наталія Корчак заробила 529 837 гривень
Зокрема, за січень Наталія Корчак отримала заробітну плату у сумі 66138 гривень, за лютий – 81627 гривень, за березень – 70496 гривень, за квітень – 81627 гривень та за травень – 84431 гривню. Розмір заробітної плати за першу половину червня склав 40800 гривень, - йдеться в офіційній відповіді Нацагенства на інформаційний запит, інформує Радіо Свобода.
Станом на 1 січня 2017 року голові НАЗК встановлена надбавка за вислугу років у розмірі 50%, яка із 1 січня по 13 червня нарахована у сумі 140718 гривень.
Нагадаємо, український суд вперше виніс рішення про конфіскацію коштів політичної партії.
Згодом, голова проросійської "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко постановою суду оштрафована на 1,7 тис. гривень.
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