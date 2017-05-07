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За неповні півроку Наталія Корчак заробила 529 837 гривень

У НАЗК розповіли про зарплату свого керівника
Щомісячна заробітна плата та надбавки голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за період із 1 січня до 13 червня 2017 року становлять 529 837 гривень.
За неповні півроку Наталія Корчак заробила 529 837 гривень Фото: УНІАН

Зокрема, за січень Наталія Корчак отримала заробітну плату у сумі 66138 гривень, за лютий – 81627 гривень, за березень – 70496 гривень, за квітень – 81627 гривень та за травень – 84431 гривню. Розмір заробітної плати за першу половину червня склав 40800 гривень, -  йдеться в офіційній відповіді Нацагенства на інформаційний запит, інформує Радіо Свобода.

Станом на 1 січня 2017 року голові НАЗК встановлена надбавка за вислугу років у розмірі 50%, яка із 1 січня по 13 червня нарахована у сумі 140718 гривень.

Нагадаємо, український суд вперше виніс рішення про конфіскацію коштів політичної партії.

Згодом, голова проросійської "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталія Вітренко постановою суду оштрафована на 1,7 тис. гривень.

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05 07 2017 10:19
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